«У нас очень большая фанатская база». Аарон Гордон оценил влияние болельщиков «Денвера»

Тяжёлый форвард «Денвер Наггетс» Аарон Гордон перед вторым матчем финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Майами Хит» (1-0 в серии) высказался о болельщиках клуба из Колорадо.
«Мы очень гордимся тем фактом, что защищаем цвета нашей команды перед нашими болельщиками. У нас очень большая фанатская база», — заявил Гордон во время пресс-конференции.
В нынешнем розыгрыше плей-офф 27-летний баскетболист принял участие в 68 играх, набирая в среднем 16,3 очка, 6,6 подбора и три передачи при общем проценте реализации бросков с игры 56,4, трёхочковых — 34,7.
Ранее главный тренер «Денвера» Майк Мэлоун рассказал, какие наставления он дал своей команде во время финальной серии. Напомним, вторая встреча между «Наггетс» и «Хит» назначена на сегодня. Время — 3:00 по мск.
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