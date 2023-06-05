Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«У нас очень большая фанатская база». Аарон Гордон оценил влияние болельщиков «Денвера»

«У нас очень большая фанатская база». Аарон Гордон оценил влияние болельщиков «Денвера»
Аудио-версия:
Комментарии

Тяжёлый форвард «Денвер Наггетс» Аарон Гордон перед вторым матчем финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Майами Хит» (1-0 в серии) высказался о болельщиках клуба из Колорадо.

«Мы очень гордимся тем фактом, что защищаем цвета нашей команды перед нашими болельщиками. У нас очень большая фанатская база», — заявил Гордон во время пресс-конференции.

Оперативная информация
Чем же ответит Эрик Споэльстра? «Денвер» и «Майами» проведут второй матч финала НБА. LIVE
Live
Чем же ответит Эрик Споэльстра? «Денвер» и «Майами» проведут второй матч финала НБА. LIVE

В нынешнем розыгрыше плей-офф 27-летний баскетболист принял участие в 68 играх, набирая в среднем 16,3 очка, 6,6 подбора и три передачи при общем проценте реализации бросков с игры 56,4, трёхочковых — 34,7.

Ранее главный тренер «Денвера» Майк Мэлоун рассказал, какие наставления он дал своей команде во время финальной серии. Напомним, вторая встреча между «Наггетс» и «Хит» назначена на сегодня. Время — 3:00 по мск.

У «Санз» всё будет хорошо?
«Попадёт в токсичную ситуацию». Фрэнк Вогель — идеальное решение для «Финикса»?
«Попадёт в токсичную ситуацию». Фрэнк Вогель — идеальное решение для «Финикса»?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023