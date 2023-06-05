Джамал Маррей мощно поставил сверху во время второго матча с «Майами»
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» проходит второй матч финала плей-офф НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимает «Майами Хит». На момент публикации новости счёт в матче 52:47 в пользу хозяев паркета.
НБА - плей-офф. Финал. 2-й матч
05 июня 2023, понедельник. 03:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
3-я четверть
83 : 75
Майами Хит
Майами
Денвер Наггетс: Йокич - 31, Маррей - 10, Браун - 9, Гордон - 9, Грин - 7, Браун - 6, Колдуэлл-Поуп - 6, Портер - 5, Брайант, Гиллеспи, Джексон, Джордан, Ннаджи, Смит, Уайт, Уотсон, Чанчар
Майами Хит: Винсент - 18, Адебайо - 14, Страс - 14, Батлер - 13, Лав - 6, Лоури - 6, Зеллер - 4, Йович, Мартин, Оладипо, Робинсон, Хайсмит, Хаслем, Хироу, Юртсевен
Разыгрывающий, один из лидеров «Денвера» Джамал Маррей стал автором эффектного момента. Так, во второй четверти Маррей совершил перехват и в быстром отрыве эффектно поставил сверху с фолом.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
В нынешнем розыгрыше плей-офф 26-летний баскетболист принял участие в 16 играх, набирая в среднем 27,6 очка, 6,4 передачи и 5,5 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 48,1, трёхочковых — 39,2.
Слова Маррея после первого матча
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