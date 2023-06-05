Джамал Маррей мощно поставил сверху во время второго матча с «Майами»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» проходит второй матч финала плей-офф НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимает «Майами Хит». На момент публикации новости счёт в матче 52:47 в пользу хозяев паркета.

Разыгрывающий, один из лидеров «Денвера» Джамал Маррей стал автором эффектного момента. Так, во второй четверти Маррей совершил перехват и в быстром отрыве эффектно поставил сверху с фолом.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем розыгрыше плей-офф 26-летний баскетболист принял участие в 16 играх, набирая в среднем 27,6 очка, 6,4 передачи и 5,5 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 48,1, трёхочковых — 39,2.