Никола Йокич сделал эффектный аллей-уп на Аарона Гордона
Поделиться
В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» проходит второй матч финала плей-офф НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимает «Майами Хит». На момент публикации новости счёт в матче 64:62 в пользу хозяев паркета.
НБА - плей-офф. Финал. 2-й матч
05 июня 2023, понедельник. 03:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
3-я четверть
83 : 75
Майами Хит
Майами
Денвер Наггетс: Йокич - 31, Маррей - 10, Браун - 9, Гордон - 9, Грин - 7, Браун - 6, Колдуэлл-Поуп - 6, Портер - 5, Брайант, Гиллеспи, Джексон, Джордан, Ннаджи, Смит, Уайт, Уотсон, Чанчар
Майами Хит: Винсент - 18, Адебайо - 14, Страс - 14, Батлер - 13, Лав - 6, Лоури - 6, Зеллер - 4, Йович, Мартин, Оладипо, Робинсон, Хайсмит, Хаслем, Хироу, Юртсевен
Звёздный центровой, лидер «Денвера» Никола Йокич в середине первой четверти отдал великолепный аллей-уп на тяжёлого форварда Аарона Гордона после того, как на сербском баскетболисте сдвоились.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
В нынешнем розыгрыше плей-офф 28-летний Йокич принял участие в 16 играх, набирая в среднем 29,8 очка, 13,1 подбора и 10,5 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 54,2, трёхочковых — 47,5.
Слова Батлера о Йокиче
Комментарии
- 5 июня 2023
-
04:43
-
04:31
-
04:04
-
03:22
-
02:23
-
00:36
- 4 июня 2023
-
23:15
-
22:45
-
21:49
-
21:38
-
20:57
-
20:05
-
19:03
-
18:41
-
17:15
-
16:35
-
16:35
-
16:02
-
15:57
-
15:47
-
15:34
-
15:16
-
15:01
-
14:01
-
13:46
-
12:15
-
11:48
-
10:54
-
09:59
-
09:46
-
08:34
-
07:43
-
06:58
-
06:06
-
04:49
Партнерский контент