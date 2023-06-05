Никола Йокич сделал эффектный аллей-уп на Аарона Гордона

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» проходит второй матч финала плей-офф НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимает «Майами Хит». На момент публикации новости счёт в матче 64:62 в пользу хозяев паркета.

Звёздный центровой, лидер «Денвера» Никола Йокич в середине первой четверти отдал великолепный аллей-уп на тяжёлого форварда Аарона Гордона после того, как на сербском баскетболисте сдвоились.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем розыгрыше плей-офф 28-летний Йокич принял участие в 16 играх, набирая в среднем 29,8 очка, 13,1 подбора и 10,5 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 54,2, трёхочковых — 47,5.