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Никола Йокич стал автором уникального достижения в плей-офф НБА

Никола Йокич стал автором уникального достижения в плей-офф НБА
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» проходит второй матч финала плей-офф НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимает «Майами Хит». На момент публикации новости счёт в матче 83:75 в пользу хозяев паркета.

НБА - плей-офф. Финал. 2-й матч
05 июня 2023, понедельник. 03:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
108 : 111
Майами Хит
Майами
Денвер Наггетс: Йокич - 41, Маррей - 18, Гордон - 12, Браун - 11, Грин - 9, Браун - 6, Колдуэлл-Поуп - 6, Портер - 5, Брайант, Джексон, Джордан, Ннаджи, Смит, Уотсон, Чанчар
Майами Хит: Винсент - 23, Адебайо - 21, Батлер - 21, Страс - 14, Робинсон - 10, Лоури - 9, Лав - 6, Зеллер - 4, Мартин - 3, Йович, Оладипо, Хайсмит, Хаслем, Хироу, Юртсевен

Звёздный центровой «Денвера» Никола Йокич к текущему моменту набрал 31 очко, семь подборов и три результативные передачи. Как сообщает пресс-служба лиги, Йокич стал первым центровым в истории плей-офф НБА с 500+ очками и 100+ передачами за конкретный розыгрыш.

В этом плей-офф 28-летний баскетболист принял участие в 16 играх, набирая в среднем 29,8 очка, 13,1 подбора и 10,5 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 54,2, трёхочковых — 47,5.

Ранее Йокич во время второго матча с «Хит» в середине первой четверти отдал великолепный аллей-уп на тяжёлого форварда Аарона Гордона.

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