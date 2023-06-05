Никола Йокич стал автором уникального достижения в плей-офф НБА

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» проходит второй матч финала плей-офф НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимает «Майами Хит». На момент публикации новости счёт в матче 83:75 в пользу хозяев паркета.
Звёздный центровой «Денвера» Никола Йокич к текущему моменту набрал 31 очко, семь подборов и три результативные передачи. Как сообщает пресс-служба лиги, Йокич стал первым центровым в истории плей-офф НБА с 500+ очками и 100+ передачами за конкретный розыгрыш.
В этом плей-офф 28-летний баскетболист принял участие в 16 играх, набирая в среднем 29,8 очка, 13,1 подбора и 10,5 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 54,2, трёхочковых — 47,5.
Ранее Йокич во время второго матча с «Хит» в середине первой четверти отдал великолепный аллей-уп на тяжёлого форварда Аарона Гордона.
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