Джамал Маррей промахнулся из-за дуги при попытке сравнять счёт в концовке матча с «Майами»

Разыгрывающий, один из лидеров «Денвер Наггетс» Джамал Маррей во время второго матча финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Майами Хит» (108:111, 1-1 в серии) совершил неудачную попытку сравнять счёт.
Так, за две секунды основного времени Маррей при счёте 111:108 в пользу «Майами» совершил трёхочковый бросок при сопротивлении форварда «Хит» Джимми Батлера. Защитник «Наггетс» промахнулся, а флоридская команда таким образом одержала победу в игре.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Напомним, самым результативным игроком матча у хозяев стал сербский центровой Никола Йокич. На его счету дабл-дабл: 41 очко, 11 подборов и четыре результативные передачи.
Центровой гостей Бэм Адебайо отметился хорошей статистикой: 21 очко, девять подборов и четыре передачи. Аналогичную статистику показал один из лидеров «Майами» Джимми Батлер. Он набрал 21 очко, совершил четыре подбора и отдал девять передач.
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