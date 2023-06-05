«Майами» одержал первую выездную победу в Денвере с 2016 года

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся второй матч в рамках финала плей-офф НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Майами Хит». Встреча завершилась победой гостей со счётом 111:108.

Эта победа стала первой выездной для «Майами» в Денвере аж с 2016 года. «Майами» не мог обыграть «Денвер» на выезде на протяжении семи лет.

Самым результативным игроком матча у хозяев стал сербский центровой Никола Йокич. На его счету дабл-дабл: 41 очко, 11 подборов и четыре результативные передачи. Также отличную игру провёл американский разыгрывающий Джамал Маррей. В его активе тоже дабл-дабл: 18 очков, четыре передачи и десять подборов.

Американский центровой гостей Бэм Адебайо отметился хорошей статистикой: 21 очко, девять подборов и четыре передачи. Аналогичную статистику показал один из лидеров «Майами» Джимми Батлер. Он набрал 21 очко, совершил четыре подбора и отдал девять передач.