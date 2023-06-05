Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Майами» одержал первую выездную победу в Денвере с 2016 года

«Майами» одержал первую выездную победу в Денвере с 2016 года
Аудио-версия:
Комментарии

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся второй матч в рамках финала плей-офф НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Майами Хит». Встреча завершилась победой гостей со счётом 111:108.

НБА - плей-офф. Финал. 2-й матч
05 июня 2023, понедельник. 03:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
108 : 111
Майами Хит
Майами
Денвер Наггетс: Йокич - 41, Маррей - 18, Гордон - 12, Браун - 11, Грин - 9, Браун - 6, Колдуэлл-Поуп - 6, Портер - 5, Брайант, Джексон, Джордан, Ннаджи, Смит, Уотсон, Чанчар
Майами Хит: Винсент - 23, Адебайо - 21, Батлер - 21, Страс - 14, Робинсон - 10, Лоури - 9, Лав - 6, Зеллер - 4, Мартин - 3, Йович, Оладипо, Хайсмит, Хаслем, Хироу, Юртсевен

Эта победа стала первой выездной для «Майами» в Денвере аж с 2016 года. «Майами» не мог обыграть «Денвер» на выезде на протяжении семи лет.

Самым результативным игроком матча у хозяев стал сербский центровой Никола Йокич. На его счету дабл-дабл: 41 очко, 11 подборов и четыре результативные передачи. Также отличную игру провёл американский разыгрывающий Джамал Маррей. В его активе тоже дабл-дабл: 18 очков, четыре передачи и десять подборов.

Американский центровой гостей Бэм Адебайо отметился хорошей статистикой: 21 очко, девять подборов и четыре передачи. Аналогичную статистику показал один из лидеров «Майами» Джимми Батлер. Он набрал 21 очко, совершил четыре подбора и отдал девять передач.

Как прошёл второй матч «Денвер» — «Майами»
«Майами» — в деле! «Денвер» потерпел первое поражение в плей-офф на своей площадке
Live
«Майами» — в деле! «Денвер» потерпел первое поражение в плей-офф на своей площадке
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023