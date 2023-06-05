Кайл Лоури отреагировал на 41 набранное очко Йокича во 2-м матче финала НБА

Разыгрывающий «Майами Хит» Кайл Лоури ответил на слова телеведущего о центровом «Денвер Наггетс» Николе Йокиче. Напомним, в ночь на 5 июня мск «Майами» и «Денвер» провели второй матч финальной серии НБА, победу в котором добыли игроки «Хит» (111:108), сравняв счёт в серии – 1-1.
«В этой игре Никола Йокич набрал 41 очко», — сказал журналист.
«Правда? Не буду врать, я этого не знал», — сказал Лоури.
Помимо 41 очка, в активе Йокича 11 подборов и четыре результативные передачи. Он стал самым результативным игроком в составе обеих команд. У «Майами» больше всего очков набрал разыгрывающий Гэйб Винсент (23 очка). Кроме того, на его счету три результативные передачи. Следующий матч команды сыграют 8 июня.
Болельщики преждевременно начали праздновать победу «Майами»:
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