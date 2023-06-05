Названы 6 звёздных игроков НБА, выразивших готовность сыграть за сборную США на ЧМ-2023

Остин Ривз («Лос-Анджелес Лейкерс»), Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»), Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»), Микал Бриджес («Бруклин Нетс»), Бобби Портис («Милуоки Бакс») и Тайриз Халибертон («Индиана Пэйсерс») выразили готовность сыграть за сборную США на чемпионате мира 2023 года. Об этом информирует The Athletic.

Напомним, главным тренером национальной команды США с 2022 года является Стив Керр. На этом посту он сменил Грега Поповича.

Чемпионат мира 2023 года пройдёт сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и Филиппинах. Соревнования состоятся с 25 августа по 10 сентября. В общей сложности на турнире будет сыграно 92 матча с участием 32 команд. Действующим чемпионом мира является сборная Испании.