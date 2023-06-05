Моранта могут дисквалифицировать на половину регулярного чемпионата НБА следующего сезона
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Звёздный разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант может быть дисквалифицирован не менее чем на первую половину регулярного чемпионата НБА следующего сезона за повторный инцидент с демонстрацией огнестрельного оружия. Об этом информирует Hoops Wire.
Напомним, в мае Морант был замечен с пистолетом в руках на прямой трансляции его друга в социальной сети. Это уже второй подобный случай, произошедший с молодым игроком. В марте этого года Джа был замечен в ночном клубе, когда также держал пистолет. Тогда лига дисквалифицировала его на восемь матчей.
В нынешнем сезоне НБА Морант принял участие в 66 матчах, в которых в среднем набирал 26 очков, совершал 5,9 подбора и отдавал восемь передач.
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