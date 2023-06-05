Моранта могут дисквалифицировать на половину регулярного чемпионата НБА следующего сезона

Звёздный разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант может быть дисквалифицирован не менее чем на первую половину регулярного чемпионата НБА следующего сезона за повторный инцидент с демонстрацией огнестрельного оружия. Об этом информирует Hoops Wire.

Напомним, в мае Морант был замечен с пистолетом в руках на прямой трансляции его друга в социальной сети. Это уже второй подобный случай, произошедший с молодым игроком. В марте этого года Джа был замечен в ночном клубе, когда также держал пистолет. Тогда лига дисквалифицировала его на восемь матчей.

В нынешнем сезоне НБА Морант принял участие в 66 матчах, в которых в среднем набирал 26 очков, совершал 5,9 подбора и отдавал восемь передач.

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