Иман Шамперт: Леброн лучший, величайший игрок всех времён

Чемпион НБА 2016 года Иман Шамперт комплиментарно высказался о своём бывшем товарище по команде («Кливленд Кавальерс») Леброне Джеймсе, который сейчас выступает за «Лос-Анджелес Лейкерс». Шамперт признался, что считает его величайшим игроком всех времён.

«Я просто как-то сказал ему: «Брон, ты лучший. Величайший игрок всех времён», — сказал Шамперт в эфире DraftKings.

Напомним, Леброн начинал карьеру в «Кавальерс» и до перехода в «Лейкерс» также был игроком «Кливленда». В 2010 году между Джеймсом и владельцем «Кавальерс» Дэном Гилбертом произошёл конфликт, когда форвард перешёл в «Майами Хит» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне НБА Леброн принял участие в 72 матчах, в которых в среднем набирал 27,9 очка, совершал 8,7 подбора и отдавал 6,7 передачи.

Младший сын Леброна Джеймса Брайс в двухсторонке: