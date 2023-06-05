Джордан Теодор и Владимир Ивлев покинули «Самару»

Защитник Джордан Теодор и центровой Владимир Ивлев покинули баскетбольный клуб «Самара». Об этом информирует пресс-служба команды.

Джордан присоединился к «Самаре» по ходу минувшего сезона, сразу став одним из лидеров команды. В Единой лиге ВТБ он принял участие в 20 матчах, в среднем набирая 11,3 очка и отдавая 5,2 передачи (за 28 минут на площадке).

Ивлев присоединился к «Самаре» в январе этого года и сыграл в 10 матчах Единой лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 5,3 очка и делал 3,5 подбора (за 20 минут).

Ранее БК «Самара» объявил, что американский форвард Джеймс Эннис также покинет команду.