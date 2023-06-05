Кто является лучшим игроком второго матча серии «Денвер» — «Майами»?

Сегодня, 5 июня, в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся второй матч в рамках финала плей-офф НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Майами Хит». Встреча завершилась победой гостей со счётом 111:108.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и выбрать лучшего игрока минувшей встречи из команды-победителя.

Напомним, самым результативным игроком матча стал сербский центровой «Денвера» Никола Йокич. На его счету дабл-дабл: 41 очко, 11 подборов и четыре результативные передачи. Также отличную игру провёл разыгрывающий Джамал Маррей. В его активе тоже дабл-дабл: 18 очков, четыре подбора и десять передач.

Центровой гостей Бэм Адебайо отметился хорошей статистикой: 21 очко, девять подборов и четыре передачи. Аналогичную статистику показал один из лидеров «Майами» Джимми Батлер. Он набрал 21 очко, совершил четыре подбора и отдал девять передач.