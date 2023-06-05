«Когда лежал на асфальте, они смеялись». Швед вспомнил инцидент с нападением в Москве

Звёздный разыгрывающий ЦСКА Алексей Швед рассказал о процессе восстановления после травмы, полученной в результате нападения в центре Москвы группой лиц. В результате у Алексея был диагностирован перелом височной кости, открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа и амнезия – потеря памяти. Впоследствии были задержаны трое подозреваемых. Чуть позже задержали четвёртого участника нападения.

«Сейчас чувствую себя намного лучше, чем было, восстановление идёт хорошо. Но сама ситуация ужасная, такого не должно быть, чтобы в центре Москвы какие‑то непонятные ребята так себя вели. Не знаю, что было у них в голове.

Хорошо, что произошло так, как есть сейчас. Могло быть намного хуже. Мне врачи говорили, что 60-70% случаев заканчиваются плохо. Многие умирают, либо калеками остаются. Когда я лежал на асфальте, они прыгали, смеялись», – приводит слова Шведа «Матч ТВ».

Подозреваемый в избиении Шведа грубит журналистам: