Гомельский назвал позицию, современным требованиям которой не подходит ни один россиянин
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Авторитетный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего официального сайта, попросившего его назвать лучшего центрового в России на данный момент.
По мнению Гомельского, в настоящий момент нет игрока с российским паспортом, который в полной мере соответствовал бы требованиям, которые предполагает эта позиция с учётом современного баскетбола.
«Если вы смотрели матчи Единой лиги ВТБ, то должны понимать, что можно выбрать только лучшего из худших. Нет у нас центрового с российским паспортом, который бы соответствовал требованиям современного баскетбола. Даже Мартюк умеет и может выполнить далеко не всё, что должен уметь и мочь современный центровой», — ответил Гомельский.
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