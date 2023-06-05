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Чемпион НБА Пау Газоль встретился с пилотом Ф-1 Фернандо Алонсо на Гран-при Испании

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), испанец Пау Газоль встретился с соотечественником, двукратным обладателем титула Формулы-1 Фернандо Алонсо, приставляющим «Астон Мартин». Знаменитые спортсмены пересеклись на Гран-при Испании Формулы-1.

«С великим. Прекрасно провёл время на Гран-при Испании», — написал Газоль.

Фото: Из личного архива Пау Газоля

Напомним, на Гран-при Испании, который проходил в Барселоне со 2 по 4 июня, Алонсо показал седьмой результат. Победителем этапа стал голландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Следующий этап Формулы-1, Гран-при Канады, пройдёт с 16 по 18 июня.

В сборной Испании Пау дважды становился серебряным медалистом Олимпийских игр (2008, 2012), побеждал на чемпионате мира 2006 года и трижды становился чемпионом Европы (2009, 2011,2015).

Пау Газоль посетил 3-й матч «Лейкерс» — «Денвер»: