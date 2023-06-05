Майк Мэлоун: «Майами» переиграл нас, некоторые игроки жалели себя, но это финал НБА

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун прокомментировал поражение своей команды во втором матче финальной серии НБА с «Майами Хит» (108:111, 1-1 в серии).

«Я бы хотел поговорить о стараниях. Это финал НБА, а мы всё равно говорим об этом. Это меня очень беспокоит. Вы думали, что я преувеличиваю, когда после первой встречи я сказал, что мы играли плохо? Мы действительно играли не очень хорошо.

Сегодня вечером стартовая пятёрка «Майами» начала игру с рывка 10:2. На старте третьей четверти они быстро набрали 11 очков. Некоторые наши игроки были осторожны — они то ли жалели себя, то ли думали, что могут включиться, когда будет нужно. Это не предсезонка и не регулярный сезон. Это финал НБА. У меня это действительно вызывает недоумение и разочарование

Они начали четвёртую четверть с рывка 13:2. На мой взгляд, в начале четвёртой четверти у нас закончились силы. Соперники делали всё, что хотели, а затем замедляли темп игры на своей половине.

Наша защита должна быть намного лучше. В обоих матчах серии мы не показывали необходимую игру в защите в заключительных четвертях.

«Майами» переиграл нас. И мы, безусловно, действовали наименее дисциплинированно за эти 16 или 17 игр плей-офф. Было очень много потерь. Они воспользовались почти каждой из наших ошибок. Если мы собираемся выйти вперёд, вернуть контроль над этой серией и вернуть преимущество домашней площадки, нам придётся переиграть их, чего мы не сделали сегодня вечером. Наша дисциплина [для этого] должна быть выше всяких похвал», — приводит слова Мэлоуна ESPN US.