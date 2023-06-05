Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Бэйлесс — о Батлере: Джимми переживает из-за болезни отца, мы не видим его настоящего

Бэйлесс — о Батлере: Джимми переживает из-за болезни отца, мы не видим его настоящего
Аудио-версия:
Комментарии

Аналитик шоу UNDISPUTED Скип Бэйлесс высказался о звёздном лёгком форварде, лидере «Майами Хит» Джимми Батлере после победы во втором матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации с «Денвер Наггетс» (111:108, 1-1 в серии).

«Мы не видели настоящего Джимми Батлера в плей-офф уже семь игр подряд. Он переживает из-за проблем со здоровьем у его отца… Я думаю, что он может быть немного отвлечён или даже истощён из-за того, что проходит через это», — сказал Бэйлесс в эфире программы UNDISPUTED.

Проверь свои знания по разделу
Крупная ставка рэпера Дрейка и пацанские цитаты Леброна Джеймса. Что из этого вы помните?
Тест
Крупная ставка рэпера Дрейка и пацанские цитаты Леброна Джеймса. Что из этого вы помните?

Во втором матче финальной серии текущего сезона НБА 33-летний Батлер набрал 21 очко, совершил четыре подбора и отдал девять результативных передач. Самым результативным игроком матча стал сербский центровой «Наггетс» Никола Йокич. На его счету дабл-дабл: 41 очко, 11 подборов и четыре результативные передачи.

Следующий матч финальной серии пройдёт в четверг, 8 июня, в Майами (США). Начало встречи — в 3:30 мск.

Как прошёл второй матч «Денвер» — «Майами»
«Майами» — в деле! «Денвер» потерпел первое поражение в плей-офф на своей площадке
Live
«Майами» — в деле! «Денвер» потерпел первое поражение в плей-офф на своей площадке
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023