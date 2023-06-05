Бэйлесс — о Батлере: Джимми переживает из-за болезни отца, мы не видим его настоящего

Аналитик шоу UNDISPUTED Скип Бэйлесс высказался о звёздном лёгком форварде, лидере «Майами Хит» Джимми Батлере после победы во втором матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации с «Денвер Наггетс» (111:108, 1-1 в серии).
«Мы не видели настоящего Джимми Батлера в плей-офф уже семь игр подряд. Он переживает из-за проблем со здоровьем у его отца… Я думаю, что он может быть немного отвлечён или даже истощён из-за того, что проходит через это», — сказал Бэйлесс в эфире программы UNDISPUTED.
Во втором матче финальной серии текущего сезона НБА 33-летний Батлер набрал 21 очко, совершил четыре подбора и отдал девять результативных передач. Самым результативным игроком матча стал сербский центровой «Наггетс» Никола Йокич. На его счету дабл-дабл: 41 очко, 11 подборов и четыре результативные передачи.
Следующий матч финальной серии пройдёт в четверг, 8 июня, в Майами (США). Начало встречи — в 3:30 мск.
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