Мартин-старший: ожидал, что «Майами» покажет себя и сыграет усердно, такова их культура
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Бывший участник Матча звёзд НБА Кеньон Мартин-старший высказался о финальной серии текущего сезона НБА после второго матча, в котором «Майами Хит» одержал выездную победу над «Денвер Наггетс» (111:108, 1-1 в серии).
«Это финал. Я ожидал, что игроки «Майами Хит» покажут себя и сыграют усердно. Такова культура этого клуба. Настоящая серия плей-офф не начинается, пока кто-нибудь не выиграет на выезде… Думаю, теперь мы увидим настоящую серию», — приводит слова Кеньона Мартина-старшего Clutch Points.
Самым результативным игроком второго матча серии стал сербский центровой «Наггетс» Никола Йокич. На его счету дабл-дабл: 41 очко, 11 подборов и четыре результативные передачи.
Следующий матч финальной серии пройдёт 8 июня.
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