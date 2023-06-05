Перкинс: мы не видели здорового Дэвиса три или четыре года, можно ли доверять ему?
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне эксперт Кендрик Перкинс выразил мнение, что «Лос-Анджелес Лейкерс» не стоит продлевать контракт с центровым Энтони Дэвисом из-за частых травм звёздного игрока.
«Сколько мы не видели здорового Энтони Дэвиса — три или четыре года? Руководство клуба должно задать себе вопрос: могут ли они доверять Энтони Дэвису и считать его важным элементом команды?» — приводит слова Перкинса ESPN US.
30-летний Дэвис выступает за команду из Лос-Анджелеса с 2019 года.
В текущем розыгрыше плей-офф НБА американский баскетболист принял участие в 15 матчах, в которых набирал в среднем за игру 22,7 очка, совершал 14 подборов и отдавал 2,7 результативной передачи.
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