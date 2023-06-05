Отец умершего баскетболиста Рогожкина заверил, что сын давно не употреблял наркотики

Александр Рогожкин, отец погибшего российского баскетболиста Николая Рогожкина, рассказал, что его сын отказался от наркотиков после инцидента в 2022 году, когда спортсмен был задержан по подозрению в «незаконном хранении наркотических средств в значительном размере без цели сбыта».

«У Коли было огромное желание исправиться и большая сила воли. Вся эта история была как страшный сон. После этого случая Коля абсолютно изменил своё отношение даже к обычным сигаретам — больше не было никаких вредных привычек. Он понял, насколько опасна эта грань, и больше не рисковал. Было тяжело, но он сумел сосредоточиться на любимом деле — баскетболе. Ради игры сын был готов всё преодолеть. Помню, сколько раз ему предлагали пойти работать тренером — он ни в какую не соглашался. Говорил: «Буду играть, пока могу». Даже в выходные, сидя за компьютером, играл в баскетбол. Просто жил им», — приводит слова Александра Рогожкина «Спорт-экспресс».

Николай Рогожкин скончался 5 мая в возрасте 29 лет. Сообщалось, что спортсмен умер из-за менингита.