Отец умершего баскетболиста Рогожкина: всем посёлком провожали, приехали игроки, тренеры

Александр Рогожкин, отец погибшего российского баскетболиста Николая Рогожкина, рассказал, что проститься со спортсменом приехало очень много человек.

«Вся наша улица была заставлена машинами, а очередь людей простиралась на десятки метров от кладбища. Всем посёлком провожали. Приехали ребята, с кем он играл. Было много друзей, спортсменов, тренеров, болельщиков. Коля же играл в разных клубах, и все, кто смог, в тот день приехали с ним проститься. Добираться до нас далеко, но именно такое большое количество народа говорит о том, что Колю любили, ценили как друга. Спасибо всем, кто в тот день был рядом с ним», — приводит слова Александра Рогожкина «Спорт-экспресс».

Николай Рогожкин скончался 5 мая в возрасте 29 лет. Сообщалось, что спортсмен умер из-за менингита.