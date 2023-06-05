Тренер «Грязных парней»: смерть Рогожкина стала шоком, мы потеряли ярчайшего баскетболиста

Старший тренер баскетбольного клуба 3х3 «Грязные парни» Алексей Агафонов высказался о погибшем баскетболисте Николае Рогожкине.
«Случилось непоправимое. Мы потеряли ярчайшего баскетболиста и друга. Его смерть стала для всех нас настоящим шоком. Сейчас мы опустошены и скорбим. Колян был уникальным, сиял так ярко! Человек с колоссальной харизмой, в нём сочетались несочетаемые качества — решительный, жёсткий и несгибаемый на площадке и в то же время весёлый, добрый, мягкий и отзывчивый в жизни. И даже когда Коля перестал выступать за команду, мы поддерживали связь и продолжали дружить. Колян всегда будет с нами — не только в сердцах и памяти, но и во всех залах, на всех площадках, где мы играем, и в каждом мяче, который мы подарим детям. Люди обязательно должны знать и помнить его имя. Мы сделаем всё, чтобы сохранить и увековечить память о Николае Рогожкине. Соболезнования и низкий поклон родителям Николая и всем, кто их поддержал, кто был с ними в трудные минуты и на похоронах. Коле — светлая память», — приводит слова Агафонова «Спорт-экспресс».
Николай Рогожкин скончался 5 мая в возрасте 29 лет. Сообщалось, что спортсмен умер из-за менингита.
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