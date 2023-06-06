Эрик Спэльстра: дважды за два сезона Йокич признавался лучшим игроком, мы уважаем его

Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра высказался после второго матча финальной серии НБА, в котором его команда одержала выездную победу над «Денвер Наггетс» (111:108, 1-1 в серии).

«За счёт чего мы вновь продемонстрировали стойкость? Мы говорили об этом в предыдущих трёх сериях, я чувствую, что уже достаточно. В течение сезона мы столкнулись со многими трудностями. Мы справились с этим правильно, не ища оправдания в травмах и переменах. Все эти невзгоды и 57 матчей закалили нас. Наше путешествие закалило нас, и мы развили определённое мужество, которого мы хотели. Мы хотим иметь возможность столкнуться с невзгодами и быть в состоянии преодолеть их. Это даёт нам силы. Но «Денвер Наггетс» — очень сильный соперник. Мы отдаём им уважение, это точно.

Мы сократили влияние на игру со стороны Йокича? Это смешно, это неподготовленный глаз видит что-то в этом роде. Этот парень невероятный игрок. Вы знаете, дважды за два сезона он был лучшим игроком на планете. Нельзя просто так взять и остановить его. У них много разных способов доставить вам неприятности. Мы должны сосредоточиться на том, что мы делаем. Мы не ищем лёгких путей, и он любит доставлять нам трудности. Он пользуется нашим полным уважением», — приводит слова Споэльстры L’Équipe.