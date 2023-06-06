Эрик Спэльстра: дважды за два сезона Йокич признавался лучшим игроком, мы уважаем его

Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра высказался после второго матча финальной серии НБА, в котором его команда одержала выездную победу над «Денвер Наггетс» (111:108, 1-1 в серии).
«За счёт чего мы вновь продемонстрировали стойкость? Мы говорили об этом в предыдущих трёх сериях, я чувствую, что уже достаточно. В течение сезона мы столкнулись со многими трудностями. Мы справились с этим правильно, не ища оправдания в травмах и переменах. Все эти невзгоды и 57 матчей закалили нас. Наше путешествие закалило нас, и мы развили определённое мужество, которого мы хотели. Мы хотим иметь возможность столкнуться с невзгодами и быть в состоянии преодолеть их. Это даёт нам силы. Но «Денвер Наггетс» — очень сильный соперник. Мы отдаём им уважение, это точно.
Мы сократили влияние на игру со стороны Йокича? Это смешно, это неподготовленный глаз видит что-то в этом роде. Этот парень невероятный игрок. Вы знаете, дважды за два сезона он был лучшим игроком на планете. Нельзя просто так взять и остановить его. У них много разных способов доставить вам неприятности. Мы должны сосредоточиться на том, что мы делаем. Мы не ищем лёгких путей, и он любит доставлять нам трудности. Он пользуется нашим полным уважением», — приводит слова Споэльстры L’Équipe.
- 6 июня 2023
-
00:59
-
00:32
- 5 июня 2023
-
23:49
-
23:38
-
23:26
-
23:03
-
21:37
-
20:35
-
20:13
-
19:59
-
19:46
-
19:27
-
19:06
-
18:03
-
16:23
-
16:00
-
15:31
-
15:20
-
15:00
-
14:50
-
14:40
-
14:20
-
14:16
-
14:00
-
13:41
-
13:31
-
12:55
-
11:50
-
10:49
-
10:34
-
09:47
-
09:20
-
08:10
-
06:59
-
06:18