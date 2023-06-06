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«Финикс» пригласил Физдейла на пост помощника тренера

«Финикс» пригласил Физдейла на пост помощника тренера
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«Финикс Санз» пригласил Дэвида Физдейла в качестве помощника тренера, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. Сейчас Физдейл является помощником генерального менеджера «Юты Джаз».

По данным источника, клуб предложил Физдейлу солидное финансовое предложение. «Финикс» также делает ставку на его опыт работы с новым тренером Фрэнком Вогелем. Ранее Физдейл занимал пост ассистента главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс».

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Напомним, в «Финиксе» Вогель займёт место Монти Уильямса, который был уволен после того, как команда вылетела во втором раунде плей-офф НБА в нынешнем сезоне, проиграв в серии «Денвер Наггетс» — 2-4. В регулярном чемпионате НБА «Финикс» финишировал на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции.

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