Инсайдер: «Лейкерс» не заинтересованы в Кайри Ирвинге

Инсайдер The Athletic Йован Буха высказался о возможном подписании «Лос-Анджелес Лейкерс» звёздного разыгрывающего Кайри Ирвинга.

По информации Буха, «Лейкерс» в баскетболисте не заинтересованы.

The Athletic также сообщил, что лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс не использует заинтересованность Ирвинга в игре с ним в качестве рычага, чтобы попытаться заставить «Лос-Анджелес» обменять его на Ирвинга.

Ирвинг станет свободным агентом в ближайшее межсезонье. В середине сезона он был обменян из «Бруклин Нетс» в «Даллас». Техасская команда хочет сохранить игрока, за которого безвозвратно отдала активы. Несмотря на яркую индивидуальную статистику двух лидеров, «Даллас» не смог выйти даже в зону плей-ин, заняв 11-е место в Западной конференции.