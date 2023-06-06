Названа свежая информация о травмированном Хирроу перед 3-й игрой финала «Хит» — «Денвер»

Атакующий защитник «Майами Хит» Тайлер Хирроу до сих пор испытывает боли в руке. Об этом рассказала журналист Розалин Фатима Голд-Онвуде.

Сообщается, что игрок провёл тренировку, в ходе которой понял, что пока не готов вернуться в строй. Особенно острыми болевые ощущения получаются в момент завершающей стадии броска и после бросков. Хирроу также признался, что пока не хочет возвращаться на площадку, чтобы не нарушить игровой ритм команды.

Напомним, Хирроу получил перелом в конце первой половины первого матча 1/4 финала плей-офф НБА в Восточной конференции с «Милуоки Бакс». Предполагалось, что защитник пропустит как минимум шесть недель. Более месяца назад игроку успешно провели операцию на сломанной руке.

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