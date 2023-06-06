«Он этого хочет». Абдул-Джаббар высказался на тему возможного завершения карьеры Леброна

Легендарный игрок НБА Карим Абдул-Джаббар поделился мыслями по поводу недавних слов лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса про возможное завершение карьеры. На эту тему Леброн высказывался после четвёртого матча финальной серии плей-офф НБА Западной конференции с «Денвер Наггетс», после которого «озёрники» закончили борьбу в чемпионате.

«Всё зависит только от него. Конечно, ему уже не нужно ничего доказывать. Это то, чего он хочет в данный момент. Но было бы лучше ещё раз поговорить с ним об этом», приводит слова Абдул-Джаббара The Sporting Tribune.

Напомним, в этом сезоне Леброн побил рекорд по очкам в НБА, который принадлежал Абдул-Джаббару. Это случилось 8 февраля в матче с «Оклахома-Сити Тандер». На счету Джаббара 38 387 очков. У Джеймса после матча с «Тандер» их стало 38 390.

Младший сын Леброна Джеймса Брайс в двухсторонке: