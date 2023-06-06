Названы ещё 2 звезды НБА, выразившие желание сыграть за США на ЧМ по баскетболу 2023 года

Форварды Брэндон Ингрэм («Нью-Орлеан Пеликанс) и Джарен Джексон-младший («Мемфис Гриззлиз») выразили желание сыграть за национальную команду США на чемпионате мира по баскетболу 2023 года. Об этом у себя в социальных сетях рассказал известный инсайдер Эдриан Войнаровски. Ожидается, что окончательную заявку из 12 человек американская сборная назовёт к концу этого месяца.
Напомним, ранее готовность сыграть за сборную США на чемпионате мира 2023 года выразили Остин Ривз («Лос-Анджелес Лейкерс»), Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»), Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»), Микал Бриджес («Бруклин Нетс»), Бобби Портис («Милуоки Бакс») и Тайриз Халибертон («Индиана Пэйсерс»).
Соревнования пройдут с 25 августа по 10 сентября сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и Филиппинах.
Младший сын Леброна Джеймса Брайс в двухсторонке:
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