Кроссовки Майкла Джордана Converse All-Star 1983 года выставлены на аукцион

Кроссовки, в которых легендарный Майкл Джордан принимал участие в Панамериканских играх 1983 года, выставили на аукцион. На этих соревнованиях американские баскетболисты выиграли золото.

Кроссовки имеют размер 12,5 (US) и сделаны из гладкой белой кожи. Коллекционеры, заинтересованные в приобретении обуви прославленного игрока НБА, могут найти пару на аукционе Grey Flannel по цене от $ 10 000.

Фото: https://hypebeast.com/

Фото: https://hypebeast.com/

Фото: https://hypebeast.com/

Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.

5 удивительных вещей, которыми владеет Майкл Джордан: