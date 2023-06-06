Кроссовки Майкла Джордана Converse All-Star 1983 года выставлены на аукцион

Кроссовки, в которых легендарный Майкл Джордан принимал участие в Панамериканских играх 1983 года, выставили на аукцион. На этих соревнованиях американские баскетболисты выиграли золото.
Кроссовки имеют размер 12,5 (US) и сделаны из гладкой белой кожи. Коллекционеры, заинтересованные в приобретении обуви прославленного игрока НБА, могут найти пару на аукционе Grey Flannel по цене от $ 10 000.
Фото: https://hypebeast.com/
Фото: https://hypebeast.com/
Фото: https://hypebeast.com/
Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.
5 удивительных вещей, которыми владеет Майкл Джордан:
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