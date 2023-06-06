Кеньон Мартин-старший: в НБА появились мягкие игроки, их ударили — они падают на паркет

Бывший участник Матча звёзд НБА Кеньон Мартин-старший высказал мнение, что в Национальной баскетбольной ассоциации появилось много «мягких» игроков. При этом сама лига, как считает Кеньон, «мягкой» не стала.

«Не думаю, что лига стала мягкой. Скорее, в ней появились мягкие игроки. Парни не играют через травму, не играют из-за большого числа игр. Их ударили – они падают на паркет, хотя, в общем-то, ничего серьёзного. Это признаки слабости», — сказал Мартин-старший в эфире FanDuel TV.

Мартин-старший начинал профессиональную карьеру в 2000 году, а завершил её в 2015-м.

Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?

Ранее Кеньон высказался о финальной серии нынешнего сезона НБА после второго матча, в котором «Майами Хит» одержал выездную победу над «Денвер Наггетс» (111:108, 1-1 в серии).