Кеньон Мартин-старший: в НБА появились мягкие игроки, их ударили — они падают на паркет

Бывший участник Матча звёзд НБА Кеньон Мартин-старший высказал мнение, что в Национальной баскетбольной ассоциации появилось много «мягких» игроков. При этом сама лига, как считает Кеньон, «мягкой» не стала.
«Не думаю, что лига стала мягкой. Скорее, в ней появились мягкие игроки. Парни не играют через травму, не играют из-за большого числа игр. Их ударили – они падают на паркет, хотя, в общем-то, ничего серьёзного. Это признаки слабости», — сказал Мартин-старший в эфире FanDuel TV.
Мартин-старший начинал профессиональную карьеру в 2000 году, а завершил её в 2015-м.
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
Ранее Кеньон высказался о финальной серии нынешнего сезона НБА после второго матча, в котором «Майами Хит» одержал выездную победу над «Денвер Наггетс» (111:108, 1-1 в серии).
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