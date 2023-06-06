Кендрик Перкинс назвал лучшего центрового в истории баскетбола

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне эксперт Кендрик Перкинс комплиментарно высказался о сербском центровом «Денвер Наггетс» Николе Йокиче, назвав его лучшим игроком НБА и самым мастеровитым центровым.
«Конечно, мы должны лучше продвигать его. Во-первых, он лучший игрок в лиге. Он самый квалифицированный центровой, который когда-либо был в этом спорте. Каждый раз, когда он совершает бросок, у меня есть чувство, что мяч попадёт в кольцо. Так что мы должны лучше работать над его продвижением и маркетингом. Он должен мелькать на телевидении», — сказал Перкинс в эфире The Pat McAfee Show.
В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Йокич принял участие в 86 матчах, в которых в среднем набирал 25,7 очка, совершал 12,1 подбора и отдавал 9,9 передачи.
Братья Йокича поздравили Мэлоуна с выходом в финал НБА:
- 6 июня 2023
-
15:54
-
15:16
-
14:42
-
14:07
-
13:19
-
13:06
-
12:15
-
12:01
-
11:24
-
10:44
-
10:21
-
09:42
-
09:20
-
08:03
-
07:27
-
04:08
-
03:30
-
00:59
-
00:32
- 5 июня 2023
-
23:49
-
23:38
-
23:26
-
23:03
-
21:37
-
20:35
-
20:13
-
19:59
-
19:46
-
19:27
-
19:06
-
18:03
-
16:23
-
16:00
-
15:31
-
15:20