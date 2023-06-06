Кендрик Перкинс назвал лучшего центрового в истории баскетбола

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне эксперт Кендрик Перкинс комплиментарно высказался о сербском центровом «Денвер Наггетс» Николе Йокиче, назвав его лучшим игроком НБА и самым мастеровитым центровым.

«Конечно, мы должны лучше продвигать его. Во-первых, он лучший игрок в лиге. Он самый квалифицированный центровой, который когда-либо был в этом спорте. Каждый раз, когда он совершает бросок, у меня есть чувство, что мяч попадёт в кольцо. Так что мы должны лучше работать над его продвижением и маркетингом. Он должен мелькать на телевидении», — сказал Перкинс в эфире The Pat McAfee Show.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Йокич принял участие в 86 матчах, в которых в среднем набирал 25,7 очка, совершал 12,1 подбора и отдавал 9,9 передачи.

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