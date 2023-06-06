Эксперт — о финале НБА: давайте просто будем честны, никто не воспринимает «Хит» всерьёз

Телеведущий и эксперт Крэйг Картон высказался о выступлении «Майами Хит» в финальной серии НБА нынешнего сезона. Напомним, за чемпионство «Хит» борются с «Денвер Наггетс». После двух матчей счёт в серии ничейный (1-1).
«Давайте просто будем честны, никто не воспринимает «Хит» всерьёз». Все считали, что победят «Наггетс», — сказал Картон в эфире The Carton Show.
В финальной серии Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации «Хит» прошли «Бостон Селтикс» (4-3). Игроки «Денвера» в финале Запада обыграли «Лос-Анджелес Лейкерс» (4-0).
Ранее известный инсайдер Эдриан Войнаровски сообщил, что главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра в случае выхода на рынок мог бы стать самым высокооплачиваемым тренером в лиге.
Болельщики преждевременно начали праздновать победу «Майами»:
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