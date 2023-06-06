В Швеции ответили на претензии Йеребко об отстранении от сборной

Генеральный секретарь Шведской федерации баскетбола Фредрик Юламо прокомментировал слова бывшего форварда ЦСКА Йонаса Йеребко, заявившего, что руководство сборной Швеции игнорирует его после отстранения из-за подписания контракта с армейцами.

«Он не получает ответов от нас? Неправда. Недавно Йонас общался по видеосвязи с нашим председателем, а также я сам переписывался с ним. Мы не углублялись в детали, но речи ни о каком чёрном списке не было. Очевидно, что у нас нет проблем с личностью Йеребко, но есть проблема с выбором, который он сделал.

Я даже не знаю, считает ли он себя всё ещё активным игроком. Первый шаг к возвращению, конечно же, заключается в том, чтобы завести разговор. Далее он должен объяснить, почему подписал контракт с московским ЦСКА и считает ли он это неправильным решением.

И, конечно, Йонас — 36-летний игрок. Он давно не играл, и, пусть какое-то время он был лучшим нашим баскетболистом, это не означает, что так будет всегда», — приводит слова Юламо Aftonbladet.