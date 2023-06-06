Сычков: легко адаптироваться к требованиям Лукича, главное — внимательно слушать

Форвард «Локомотива-Кубань» Егор Сычков поделился впечатлениями от сборов национальной команды России перед товарищескими матчами с командой Беларуси.

«Чувствую себя великолепно. Первые дни было немного сложно перестроиться на двухразовые тренировки – всё-таки, когда играешь в плей-офф с клубом, ритм другой. Но сейчас я уже полностью адаптировался, и всё отлично.

На этом сборе подготовка выстроена так: три дня подряд – двухразовые тренировки, потом выходной. Сейчас остался заключительный трёхдневный отрезок перед товарищескими матчами, которые запланированы на 9 и 11 июня. Мы все очень ждём этого – не терпится уже сыграть.

Много ли игрового времени мне выделит Зоран Лукич? Нас всех сюда позвали, чтобы посмотреть, кто на что способен, так что, думаю, каждый получит достаточно времени.

Легко ли адаптироваться к требованиям Лукича? Мне – легко. Главное – внимательно слушать, что он говорит, и вникать в это. Потому что второй раз могут и не объяснить.

Со многими ли я знаком? Да. Можно сказать, со всеми. Кого-то я знаю с прошлого лета, когда в первый раз ездил на сбор национальной команды. С кем-то знаком чуть лучше, например, с Тимофеем Герасимовым и Сергеем Балашовым, которые раньше играли за молодёжные команды «Локо», — приводит слова Сычкова официальный сайт «Локомотива-Кубань».

Сборная России проведёт товарищеские матчи со сборной Беларуси 9 и 11 июня.