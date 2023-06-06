Батлер — о третьем матче финала: всё будет хорошо, Неймар здесь

Звёздный лёгкий форвард, лидер «Майами Хит» Джимми Батлер высказался перед третьим матчем финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Денвер Наггетс» (1-1 в серии).

«На что будет похожа наша первая игра в финале перед домашней публикой? Всё будет хорошо, Неймар здесь, так что я собираюсь разогреться вот так [имитирует удар ногой по футбольному мячу]», — приводит слова Батлера NBA.

Ранее Батлер заявлял, что бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар входит в число спортсменов, которые его мотивируют, и выразил надежду, что футболист посетит матчи финальной серии.

Во втором матче финальной серии текущего сезона НБА 33-летний Батлер набрал 21 очко, совершил четыре подбора и отдал девять результативных передач. Следующий матч финальной серии НБА пройдёт 8 июня.