Инсайдер: «Лейкерс» не станут бороться за Ирвинга, в клубе хотят сохранить своих игроков

Известный обозреватель и инсайдер НБА Брайан Уиндхорст опроверг слухи об интересе «Лос-Анджелес Лейкерс» к звёздному разыгрывающему Кайри Ирвингу, отметив, что калифорнийцы нацелены на сохранение костяка команды, а не на усиление состава.
«Я не думаю, что они собираются бороться за Кайри. Они попытаются сохранить в составе своих основных игроков. Реальный вопрос в том, переподпишут ли они Расселла? И если да, то какой контракт они с ним заключат? Потому что они больше не будут платить ему $ 30 млн. И если они не договорятся о новом контракте, кто станет другим вариантом на роль разыгрывающего? Это большой вопрос», — приводит слова Уиндхорста Bleacher Report со ссылкой на ESPN US.
Напомним, ранее появились сообщения о заинтересованности Ирвинга в воссоединении с бывшим партнёром по «Кливленд Кавальерс» Леброном Джеймсом.
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