Споэльстра — о Хирроу: мы продолжаем ежедневно оценивать его состояние и воодушевлены

Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра высказался о восстановлении защитника Тайлера Хирроу перед третьим матчем финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Денвер Наггетс» (1-1 в серии).

«Я не хочу быть Нострадамусом прямо сейчас. Мы продолжаем оценивать его состояние день за днём. И я знаю, что это уже звучит как клише. Он тренировался с основной группой. Теперь мы хотим, чтобы он принял участие в тренировке с полным контактом. Мы оценим это. Мы встретимся и обсудим это с тренерским штабом позже сегодня, и, вероятно, в среду мы просто продолжим этот процесс. Он ещё не готов на сто процентов, так что вот на какой стадии мы находимся. Но мы воодушевлены работой, которую он проделывает», — приводит слова Споэльстры ESPN US.

Напомним, Хирроу получил перелом руки во время первого матча 1/4 финала плей-офф НБА в Восточной конференции с «Милуоки Бакс». Ожидалось, что защитник вернётся к финальной серии плей-офф.