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Эрик Споэльстра высказался о возможном возвращении Тайлера Хироу

Эрик Споэльстра высказался о возможном возвращении Тайлера Хироу
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Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра прокомментировал ситуацию с выздоровлением баскетболиста «Майами Хит» Тайлера Хирроу.

«Я не хочу быть Нострадамусом прямо сейчас. Мы делаем это день за днём. Я знаю, это звучит как клише. Он проводил тренировку с группой. После этого он собирается провести полноконтактную тренировку. Мы это оценим.

Мы встретимся с тренерским штабом позже сегодня и, возможно, завтра, и просто продолжим этот процесс наблюдения. У него ещё нет одобрений от врача, так что мы находимся именно там, где находимся. Но мы воодушевлены работой, которую он проделал», — сказал Споэльстра на пресс-конференции.

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Напомним, Хирроу получил перелом руки во время первого матча 1/4 финала плей-офф НБА в Восточной конференции с «Милуоки Бакс». Ожидалось, что защитник вернётся к финальной серии плей-офф.

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