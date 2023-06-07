Джимми Батлер — о чемпионстве: мы сделаем всё возможное, чтобы выиграть титул

Лидер «Майами Хит» Джимми Батлер порассуждал о важности чемпионства для организации из Флориды, а также о местных болельщиках.

«Это всегда такая большая честь играть в финале, особенно перед злостно настроенной гостевой публикой. Я так рад за Майами, за всю организацию. Они все заслужили быть в финале. Они заслуживают выиграть эту серию и завоевать титул. Мы сделаем всё возможное, чтобы осуществить это.

Я знаю что атмосфера на наших трибунах будет беспрецедентной. Она была такой на протяжении всего постсезона, да даже в регулярном сезоне. Я знаю что зрители придут и зажгут. То же постараемся сделать и мы», — заявил Батлер на пресс-конференции.

Третий матч финальной серии пройдёт в Майами 8 июня. Начало — в 3:30 по мск.