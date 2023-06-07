Эрик Споэльстра: Батлер заставляет наших парней быть агрессивнее
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Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра высказался о лидере команды Джимми Батлере.
«Он двусторонний баскетболист. Он делает так много для победы. Когда вы смотрите, может быть, игру с 56 очками, все считают, что он должен делать это в каждой встрече. Он понимает рычаги, которые способствуют победе», — сказал Споэльстра на пресс-конференции.
Напомним, во втором матче финальной серии текущего сезона НБА 33-летний Батлер набрал 21 очко, совершил четыре подбора и отдал девять результативных передач. Следующий матч финальной серии НБА пройдёт 8 июня.
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