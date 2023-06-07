Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эрик Споэльстра: Батлер заставляет наших парней быть агрессивнее

Эрик Споэльстра: Батлер заставляет наших парней быть агрессивнее
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра высказался о лидере команды Джимми Батлере.

«Он двусторонний баскетболист. Он делает так много для победы. Когда вы смотрите, может быть, игру с 56 очками, все считают, что он должен делать это в каждой встрече. Он понимает рычаги, которые способствуют победе», — сказал Споэльстра на пресс-конференции.

Напомним, во втором матче финальной серии текущего сезона НБА 33-летний Батлер набрал 21 очко, совершил четыре подбора и отдал девять результативных передач. Следующий матч финальной серии НБА пройдёт 8 июня.

Проверь свои знания по разделу:
Крупная ставка рэпера Дрейка и пацанские цитаты Леброна Джеймса. Что из этого вы помните?
Тест
Крупная ставка рэпера Дрейка и пацанские цитаты Леброна Джеймса. Что из этого вы помните?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023