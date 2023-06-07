Джимми Батлер: я не обращаю внимание на статистику
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Лидер «Майами Хит» Джимми Батлер оценил свой уровень игры двух играх финальной серии с «Денвер Наггетс».
«Я думаю, я сыграл отлично. Я думаю, я сделал то, что нужно было, чтобы сравнять серию. Конечно я бы хотел, чтобы счёт был 2-0 в пользу нас. Я не обращаю внимание на статистику. Как я и говорил всё время, если мы выигрываем матч — значит все в команде сыграли хорошо, а если мы проигрываем, чего надеюсь не произойдёт, я готов взять на себя всю вину. Мне всё равно. Но когда мы выигрываем — никто не имеет право за что-то кого-то осуждать. Мы сфокусированы только на победах», — заявил Батлер на пресс-конференции.
Третий матч финальной серии между «Хит» и «Наггетс» пройдёт в Майами 8 мая в 03:30 по мск.
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