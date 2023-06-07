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Эрик Споэльстра рассказал, как будет бороться с Николой Йокичем

Эрик Споэльстра рассказал, как будет бороться с Николой Йокичем
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Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльтра высказался о сербском центровом «Денвер Наггетс» Николе Йокиче.

«Тебе знаком термин, когда ты говоришь, что твоя голова должна быть на шарнире? Вот как это должно быть. Ваша голова почти всегда должна быть способна поворачиваться на 360 градусов в слабую сторону, а вы, очевидно, физически не можете этого сделать. Этот уровень дисциплины и сосредоточенности — самый высокий. Именно такой он требует, чтобы была ваша защита.

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Тогда он не сможет забить. Он доказал, что может набрать с нами 41 очков, а в другом матче плей-офф он набрал 50 с лишним очков. Ты в финале. Вы будете иметь дело с великими игроками, великими командами. Вы должны найти способ преодолеть это, усложнить ситуацию и сделать много трудных вещей», — сказал Споэльстра на пресс-конференции.

Как Йокич начал:
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