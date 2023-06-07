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Майк Мэлоун показал игрокам «Денвера» 17 различных роликов про дисциплину

Майк Мэлоун показал игрокам «Денвера» 17 различных роликов про дисциплину
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Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун рассказал, как показал игрокам команды 17 различных клипов с целью улучшить дисциплину во время игры.

«Каждый клип был посвящён дисциплине. Я показал как недостаток дисциплины был ответственен за 40 очков во второй игре: будь то недостаточное следование плану на игру, будь то ненужные фолы, будь то ошибки персонала. 40 очков. Для меня это ошеломительно.

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Так что мы должны стать более дисциплинированными в защите, кто кого защищает. Большая часть этого зависит от хорошей коммуникации. У нас было слишком много случаев для игры финала НБА, где наши игроки не понимали друг друга на площадке из-за недостаточной коммуникации», — приводит слова Мэлоуна ESPN.

Мнение Мэлоуна:
Майк Мэлоун: «Майами» переиграл нас, некоторые игроки жалели себя, но это финал НБА
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