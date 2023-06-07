Дэмьен Лиллард: я хочу получить возможность выиграть титул в «Портленде»

Звёздный разыгрывающий, лидер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард рассказал о том, что хотел бы взять титул в своей родной команде.
«Меня в теории могут, конечно, обменять в команду, которая будет считаться претендентом на титул. Но что это будет стоить для меня? И где гарантия, что в итоге мы станем чемпионами? Когда Уэстбрука обменяли в «Лейкерс», все думали, что у Расса будет отличная возможность взять титул. Но что в итоге произошло? Он игрок уровня члена Зала славы, а его отправили на скамейку.
Больше всего мне хотелось бы получить возможность завоевать титул в «Портленде». У нас есть ресурсы для того, чтобы построить чемпионскую команду. Если в итоге у нас получится, то тогда поговорим ещё раз, это будет отдельный разговор», — рассказал Лиллард на шоу The Last Stand.
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