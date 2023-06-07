Дуайт Ховард рассказал о команде НБА, которой он мог бы помочь взять титул

Экс-центровой НБА, а ныне игрок тайваньского «Таоюань Леопардс» Дуайт Ховард рассказал о том, что хотел бы помочь «Сакраменто Кингз» взять долгожданный титул.

«Я ещё не завершил карьеру в НБА. Мне хотелось бы помочь «Сакраменто Кингз» побороться за титул», — приводит слова Ховарда Basketball Forever в своих социальных сетях.

В нынешнем сезоне «Сакраменто» впервые с 2006 года вышел в плей-офф. В первом раунде «Кингз» в упорной борьбе уступили прошлогодним чемпионам «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 3-4.

Последней на данный момент командой НБА для Ховарда стал «Лос-Анджелес Лейкерс», где он выступал в сезоне-2021/2022. Команда не вышла в плей-офф, а летом Дуайт перешёл в чемпионат Тайваня.

37-летний центровой — чемпион НБА 2020 года в составе «Лейкерс».