Билл Симмонс оценил перспективы «Сан-Антонио» на ближайшее время

Известный американский журналист, эксперт Билл Симмонс выразил мнение, что «Сан-Антонио Спёрс» в скором времени станет командой уровня плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

«Сан-Антонио» находится не так далеко от того, чтобы стать командой первого раунда плей-офф. Уверен, они разберутся, как стать куда более лучшей командой, чем они были до этого», — сказал Симмонс во время своего подкаста.

Минувший регулярный чемпионат подопечные Грега Поповича закончили с 22 победами при 60 поражениях — это 15-е место в Западной конференции. Напомним, «Спёрс» на предстоящем драфте НБА будут выбирать под общим первым номером.

В следующем межсезонье сразу семь игроков «Сан-Антонио» выйдут на рынок свободных агентов.