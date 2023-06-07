Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стало известно, где может продолжить карьеру Диллон Брукс

Стало известно, где может продолжить карьеру Диллон Брукс
Аудио-версия:
Комментарии

«Хьюстон Рокетс» проявляет заинтересованность в подписании контракта с лёгким форвардом «Мемфис Гриззлиз» Диллоном Бруксом, который, как ожидается, по окончании нынешнего сезона НБА станет свободным агентом. Об этом информирует Yahoo Sports.

Напомним, после завершения сезона Брукс был проинформирован о решении «Мемфиса» не продлевать с ним контракт. Это произошло во время встреч с представителями команды.

Проверь свои знания по разделу:
Крупная ставка рэпера Дрейка и пацанские цитаты Леброна Джеймса. Что из этого вы помните?
Тест
Крупная ставка рэпера Дрейка и пацанские цитаты Леброна Джеймса. Что из этого вы помните?

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Брукс принял участие в 79 матчах, в которых в среднем набирал 14,1 очка, совершал 3,3 подбора и отдавал 2,5 передачи. Ранее сообщалось, что Диллон стал лидером в списке игроков, в адрес которых было написано наибольшее количество негативных сообщений в «Твиттере» за 60 дней.

Пятёрка самых «грязных» игроков в современной НБА:

Диллон тоже «проявил» себя:
Названы лидеры по количеству негативных твитов в свой адрес, Леброн — в топ-3
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023