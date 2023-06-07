Экс-игрок МБА Илья Платонов перешёл в «Самару»
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24-летний лёгкий форвард Илья Платонов продолжит карьеру в «Самаре». Об этом информирует пресс-служба команды. Стороны заключили соглашение сроком на два сезона.
В прошлом сезоне Платонов выступал за команду МБА, которая стала третьим клубом в профессиональной карьере баскетболиста. С 2018 по 2020 год Илья играл за фарм-клуб «Локомотива-Кубань». Выступая на молодёжном уровне, он попал в символическую пятёрку «Финала восьми» Единой молодёжной лиги ВТБ. После этого он провёл два года в «Нижнем Новгороде».
В сезоне-2022/2023 в составе МБА Платонов сыграл в 29 матчах Единой лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 7,1 очка и совершал 4,4 подбора.
Ранее сообщалось, что состав «Самары» пополнил американский разыгрывающий Джастин Роберсон.
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