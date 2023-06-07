Вход на матчи между сборными России и Беларуси 9 и 11 июня в Москве будет бесплатным

Вход на ближайшие товарищеские матчи по баскетболу с участием мужской сборной России и национальной команды Республики Беларусь будет бесплатным. Сборные сыграют 9 и 11 июня (9-го числа матч начнётся в 18:00 мск, а 11-го – в 15:00 мск).

Место проведения игр – «Баскет-Холл», Москва (ул. Островная, д.7).

Напомним, в апреле сообщалось, что сборная России по баскетболу может провести турнир с участием команд из дружественных стран. Ранее форвард краснодарского «Локомотива-Кубань» Егор Сычков поделился впечатлениями от сборов национальной команды России перед товарищескими матчами со сборной Беларуси. Сычков также рассказал, как выстроена подготовка к предстоящим встречам.