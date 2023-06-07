Неймар встретился с Джимми Батлером и ногой забросил в кольцо баскетбольный мяч

Звёздный нападающий «ПСЖ» Неймар продемонстрировал навыки игры в баскетбол. Игрок забросил мяч со средней дистанции, а также совершил точный бросок, отправив мяч в кольцо ударом ноги. Соответствующими видео у себя в социальных сетях поделился лидер «Майами Хит» Джимми Батлер.

Неймар ногой забросил в кольцо баскетбольный мяч:

Неймар показал баскетбольные навыки под руководством Батлера:

В настоящий момент в финальной серии НБА «Майами» играет с «Денвер Наггетс». После двух матчей счёт в серии ничейный (1-1). Чемпион определится после четырёх побед одной из команд. В финальной серии Восточной конференции НБА «Хит» прошли «Бостон Селтикс» (4-3). Игроки «Денвера» в финале Запада обыграли «Лос-Анджелес Лейкерс» (4-0).